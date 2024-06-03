«آيفون» يتسبب في اعتقال 5 صينيين بأمريكا.. ما القصة؟

في واقعة غريبة استمرت أحداثها لسنوات، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 5 صينيين واعتقالهم في الولايات المتحدة الأمريكية لقيامهم بشراء هواتف آيفون أصلية من متاجر آبل ثم استرجاعها بأخرى غير أصلية مستخدمين الضمان الخاص بالجهاز.

وقالت وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن هذه العملية تكررت 16 ألف مرة ما كبد شركة أبل خسائر تجاوزت 12 مليون دولار.

وتمكن المحتالون من استبدال آلاف أجهزة آيفون غير الأصلية من ديسمبر 2014 حتى مارس 2024، وخلال هذه الفترة قاموا بشراء الأجهزة الأصلية ومن ثم إرجاع نسخة مقلدة منها، لا يمكن تمييزها عن الحقيقية، بموجب الضمان ووضعوا على الأجهزة المزيفة أرقام تعريف مسروقة من أشخاص حقيقيين يمتلكون ضمان فعال من AppleCare حسبما ذكرت صحيفة غازيتا رو الروسية.

خسارة شركة أبل

وبسبب تصرفات المحتالين ربما فقد المستخدمون الأصليون الضمان الخاص بأجهزتهم ما يسبب خسارة لهم بجانب خسارة شركة آبل التي وصلت إلى 12 مليون دولار بسبب استبدال أجهزة آيفون وآي باد غير أصلية حصل عليها المحتالون من الصين حيث نسقوا جميع أفعالهم هناك.

اكتشاف الحيلة

وبعد تنفيذ حيلتهم، كان المحتالون يبيعون الأجهزة الجديدة بعدما حصلوا عليها مقابل المقلدة من متاجر شركة آبل ويكررون العملية آلاف المرات حتى تم اكتشاف أمرهم من خلال الشركة بعد الخسائر الهائلة التي تحملتها وتم إبلاغ الشرطة الأمريكية التي تتبعتهم وألقت القبض عليهم.