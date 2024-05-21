صدمة لمستخدمي آيفون بسبب التحديث الجديد.. عودة الصور المحذوفة منذ 3 سنوات

تفاجأ مستخدمو هواتف آيفون بشيء غريب يحدث لهواتفهم، وذلك بعد تشغيل التحديث الجديد iOS 17.5، إذ فوجئوا بعودة الصور المحذوفة مرة أخرى للظهور في هواتفهم، رغم أن تاريخها يرجع لفترة كبيرة تصل إلى 3 سنوات، وظهرت كصور جديدة.

المستخدمون يشرحون تفاصيل عن التحديث الجديد

وأشار أحد المستخدمين إلى أن هناك حوالي 300 صورة حذفها منذ فترة من جهاز آبل، وظهرت بعد أن قام ببيعه لصديقه، وآخر قال إنه شاهد عودة الصورة على الرغم من أنه لا يقوم بمزامنة هاتفه أو استخدام iCloud، موضحًا أنه عادت من وحدة التخزين، ومن الممكن أن تكون البيانات لم يتم حذفها بعد، وإنما تم استبدالها ببيانات جديدة.

عودة الرسائل الصوتية أيضًا

لم تعلق شركة آبل على شكاوى المستخدمين الخاصة بعودة الصور المحذوفة، ورجح البعض أن الأمر لم يقتصر على الصور فقط، خاصة أن هناك بعض رسائل البريد الصوتي أيضًا عادت مع التحديث الجديد لشركة آبل، بحسب ما ذكره موقع «macrumors» المتخصص.

حذف الصور بعد 30 يومًا

البعض أيضًا تحدث عن إمكانية احتفاظ الشركة ببيانات المستخدمين المحذوفة أو كونها مشكلة في التحديث الجديد فقط، إذ أن السياسية الخاصة في الشركة، تحفظ الصور في المحذوفات لمدة 30 يومًا فقط.