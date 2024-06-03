«النقل»: توقعات بوصول أرباح شركة بورسعيد لتداول الحاويات لـ1.650 مليار جنيه

كشفت وزارة النقل تفاصيل اجتماع أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة، إذ تمّ استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025 والتي تبلغ 2.380 مليار جنيه مقابل 1.730 مليار جنيه في العام السابق 2022-2023 بنسبة نمو 37.6%، وكذا مقابل 1.179 مليار جنيه لمستهدف العام السابق 2023-2024 بنسبة نمو 101.9%.

كما جاء صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 1.650 مليار جنيه مقابل 1.566 مليار جنيه العام السابق 2022-2023 بنسبة نمو 5.3%، وكذا مقابل 600 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023-2024 بنسبة نمو 175%.

تخزين الحاويات والبضائع

كما تمّ استعراض الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2024-2025 والتي تدر بمبلغ 1.345 مليار جنيه منها مبلغ 817 مليون جنيه، وأكّدت الوزارة أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، لافتة إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لكل الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير كل المواني المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.