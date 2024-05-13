رئيس ميناء دمياط: اتخذنا الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء فحص الحاويات المبردة

استقبل اللواء بحري أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، يرافقه مسؤولو كبرى الشركات العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، لتأكيد أهمية ميناء دمياط كميناء رئيسي لعدد من الخدمات الملاحية المتميزة بينها تصدير مختلف الحاصلات الزراعية إلى أوروبا.

زيادة الطلب المتوقع على الحاصلات الزراعية

وشهدت الجلسة التي ضمت الأطراف كافة، تأكيد تقديم هيئة ميناء دمياط وجميع الجهات العاملة به، كل ما يلزم لسرعة إنهاء الفحص والساحات المجهزة لاستقبال الحاويات المبردة، وتسهيل إجراءات شحنها، وأوضح «حواش» أنّ الميناء جاهز لزيادة الطلب المتوقع للحاصلات الزراعية في الأسواق الأوروبية عبر التنسيق المسبق مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركات التصدير وشركات النقل.

تشغيل الخط الملاحي

وأشار إلى نجاح هيئة الميناء في تطوير البرامج التفاعلية التي تربط جميع الجهات وتسهل اتخاذ القرارات بصورة أسرع ودقة أكبر، كما نوه إلى الخطوات التي تتخذها حالياً هيئة الميناء لبدء تشغيل الخط الملاحي بينه وتريستا الإيطالي، الذي سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المطلوبة بصورة كبيرة في السوق الأوروبية.