مخرجة «رفعت عيني للسما»: نعمل في الوقت الحالي على مشاريع فنية أخرى

أعربت ندى رياض، مخرجة فيلم «رفعت عيني للسما»، عن سعادتها البالغة، بعد حصولهم على جائزة العين الذهبية، بمهرجان كان السينمائي.

ندي رياض تكشف أعمالها القادمة

وقالت ندى رياض، لـ«الوطن»، إنّها برفقة المخرج أيمن الأمير يعملان في الوقت الحالي على مشاريع فنية أخرى، معتقدة أنّ الأعمال القادمة ستنال إعجاب العديد من الجمهور، بعد مشاركتهم في مهرجان كان السينمائي، وحصولهم على جائزة مهمة هناك.

وتتمنى ندى أن تنال الأفلام التسجيلية اهتماما أكبر في مصر والوطن العربي، لأنّها أصبحت في الخارج أقرب إلى الروائية، وبها طرق للسرد مختلفة، وبدأت تُعرض في السينمات والقنوات التليفزيونية، مشيرة إلى أنّ وجود مهرجانات كبيرة في المنطقة العربية، مثل الجونة والقاهرة، سيساعد في ارتفاع الوعي بأنواع الأفلام المختلفة.

وعن قصة الفيلم، قالت ندي رياض: «الفيلم يحكي عن سنوات تحويل البنت من مراهقة إلى ناضجة، وكيفية تغيير الأحلام بفرق السن، إحنا في الفيلم نفسه ركزنا على 3 شخصيات من الفرقة اللي هي عبارة عن 7 بنات، بس لو عليا كنت حطيتهم كلهم، لأنّهم كلهم عندهم موهبة وطاقة والعديد من القصص الملهمة، التي تستحق أن يعرفها الجميع، وفي مرحلة المونتاج كانت لدينا تطلعات عن مكان العرض، وكنا ننتهي من الفيلم في وقت مناسب للمشاركة في مهرجان كان».