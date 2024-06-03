«النقل» تستعرض موازنة شركتي المستودعات العامة المصرية والقناة للتوكيلات الملاحية

استعرضت وزارة النقل خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية، الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025 والتي تقدر بنحو 669 مليون جنيه مقابل 656 مليون جنيها في العام الماضي 2022-2023 بنسبة نمو 1.9%، وكذا مقابل 580 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 15.3%.

صافي الأرباح المتوقعة

كما جرى استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 173 مليون جنيها، مقابل 184 مليون جنيها في العام الماضي 2022-2023 بنسبة انخفاض 6%، وكذا مقابل 140 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 23.6%.

ونوهت وزارة النقل، أن جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها بلغت 60 مليون جنيها، وجرى التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركي، إذ تأسست في الخامس عشر من ديسمبر عام 1943.

وتدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في مواني الإسكندرية، الدخيلة ودمياط، السويس، نويبع والأدبية، سفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري، كما تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية.

الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

وفي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية جرى استعراض الموازنة التقديرية للعام المالى 2024-2025 والتي تقدر بنحو 90 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيها في العام الماضي 2022- 2023 بنسبة نمو 10.7%، وكذا مقابل 75 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 20% وكذلك صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 827.5 مليون جنيها، مقابل 365 مليون جنيها في العام الماضي 2022-2023 بنسبة نمو 126.8%، وكذا مقابل 250 مليون جنيه لمستهدف العام الماضي 2023-2024 بنسبة نمو 231%.

نشاط السياحة الدينية

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 15.5 مليون جنيها، وجرى التأكيد على ضرورة التطوير المستمر لهذه الشركة والاهتمام بزيادة عدد الأتوبيسات السياحية الجديدة والاهتمام بنشاط السياحة الدينية «حج – عمرة» بالإضافة إلى إدخال أنشطة جديدة للشركة مثل نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجيستية وكذلك الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة، وأن تكون بأعلى جودة مع استمرار تدريب وتأهيل العاملين بالشركة.