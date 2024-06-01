محاكمة ترامب.. هل يمكنه الترشح للرئاسة رغم الإدانة في 34 قضية؟

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان في محاكمة جنائية، بعدما أدانته هيئة المحلفين في نيويورك بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية فساد مالي، وذلك على خلفية قيامه بدفع مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وهو ما يعيد كتابة تاريخ الولايات المتحدة، ويطرح تساؤل بعد محاكمة ترامب.. هل سيكون معرضا للسجن.. وهل سيمكنه الترشح للرئاسة؟

محاكمة ترامب

وبحسب هيئة المحلفين في نيويورك والتي أعلن عنها القاضي خوان ميرشان الذي ترأس محاكمة ترامب، فإن العقوبة التي ستصدر بحق الرئيس الأمريكي السابق في قضية تزوير مستندات مالبة ستصدر صباح يوم 11 من يوليو.

وقال القاضي خلال الحكم، إنه أمهل ترامب حتى 13 يونيو حتى يتمكن من تقديم دفوعه، والنياية سيكون لها حق الرد حتى 27 من الشهر نفسه على تلك الدفوع، وفق ما نشرت صحيفة أكسيوس الأمريكية

هل تمنع الإدانة ترشح ترامب للرئاسة

وفق الدستور الأمريكي، لا يمنع الحكم الصادر من محكمة نيويورك ترامب من مواصلة حملته الانتخابية، إلا أن الإدانة بشكل صريح خلال محاكمة ترامب قبل 5 أشهر من موعد الانتخابات التي يسعي فيها للوصول إلى البيت الأبيض قد تؤثر على الأصوات الانتخابية بشكل نسبي.

يأتي هذا في الوقت الذي وصف فيه الرئيس السابق محاكمته بأنها «عار» و «محاكمة مزورة»، مؤكدًا أنه برئ من تلك الاتهامات، وأنه سيواصل القتال حتى النهاية.

وخلال لقاء مع الصحفيين قال ترامب: «الأمر لم ينتهي بعد» مضيفًا أن الحكم الحقيقي سيصدره الناخبين في 5 نوفمبر «يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية».

هل سيتم حبس ترامب؟

بعد محاكمة ترامب وإدانته، يبقى التساؤل الأهم حاليًا، هل يمكن أن يسجن الرئيس الأمريكي السابق؟

ويجيب خبراء قانون لصحيفة نيويورك تايمز، أنه من الممكن أن يصدر حكم بحبس ترامب، لكنه غير مرجح إلى حد كبير، وفي حال فوزه بالانتخابات فأن الأمر قد يكون محيرًا قليلا، فقد يتم تأجيل قرار الحبس حتى انتهاء ولايته أو قد يحصل على عفو من حاكمة نيويورك، ولا يُعرف على وجه التحديد ما إذا كان سيُسجن أو لا.

وأضاف الخبراء، أن التهم الموجهة إلى ترامب جميعها جنائية من الدرجة E، وهي أدنى مستوى في الولاية.

ويتوقع أن يختار القاضي عقوبة أقل لترمب في جلسة 11 يوليو المقبل، نظرًا لعمر المتهم، وعدم وجود سجل جنائي أو إدانات سابقة، فضلا عن أن التهم الـ34 لا تتضمن ارتكاب أي عنف.