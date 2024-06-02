نصيحة غامضة لـ«ترامب» سبب إدانته جنائيا.. هل تتسبب في دخوله السجن؟

بعد أيام من إدانة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لمقعد البيت الأبيض دونالد ترامب، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن «ترامب» استمع إلى نصيحة من أحد مقربيه بشأن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية حول علاقته بالممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، ودفع أموال لها بغرض عدم الإفصاح عن علاقته به.

هذه التقارير، نشرتها في البداية «وول ستريت» ثم تداولتها وسائل الإعلام، وذلك أثناء الانتخابات الأمريكية 2016، التي نافس فيها دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون وكسبها في النهاية.

وذكرت الصحيفة أن حملة دونالد ترامب دفعت أموالًا تصل إلى 150 ألف دولار للممثلة الأمريكية، لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها الغرامية به، وذلك بهدف عدم تأثير ذلك على سير الانتخابات.

نصيحة «تجاهل الأمر»

وبحسب الصحيفة، فإن النصيحة التي استمع إليها «ترامب» حينها، كانت تطلب منه عدم الالتفات للأنباء التي نشرت دفع مبالغ مبالغة للممثلة الأمريكية، والاستمرار في حياته بشكل طبيعي، وأثبتت نجاحًا في البداية واستطاع الفوز في الانتخابات بعد 3 أيام فقط من نشر علاقته الغرامية، وهي النصيحة التي لم تنجح، لتنقلب الأمور ضد الرئيس السابق، ليُحاكم في قضية جنائية تاريخية، ويصبح أول رئيس أمريكي يدان في قضية جنائية في التاريخ.

إدانة دونالد ترامب

وكانت هيئة المُحلفين أدانت «ترامب» في قضية دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها والمعروفة إعلاميًا بـ«أموال الصمت»، وذلك في 34 تهمة من أصل 34، وسيكون النطق بالحكم يوم 11 يوليو المقبل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى التأثير على حظوظ «ترامب» بالفوز في السباق الرئاسي نوفمبر المقبل.