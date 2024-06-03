سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق، استقرارًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر «الأبيض» 26 جنيهًا، و«الساسو بيور» 19 جنيهًا، وسجل سعر «الساسو» 18 جنيهًا، فيما ترواحت أسعار شركات الكتاكيت ما بين 26 و33 جنيهًا.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق المصرية، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر كتكوت هجين ما بين 15 و16 جنيهًا، فيما سجل سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16.5 و17.5 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الروزي البيور بين 16.5 و17.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

وسجل سعر الكتكوت البلدي اليوم الاثنين 3-6-2024 نحو 8 جنيهات، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة، تختلف باختلاف النوع، إذ سجل سعر البيض الأبيض 125 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، والبيض الأحمر 126 جنيهًا، والبيض البلدي 130 جنيهًا.

وسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في أرض المزرعة 89 جنيهًا، والساسو بين 115 و116 جنيهًا.