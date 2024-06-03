استشاري تشريعات رقمية: مصر عرفت حقوق الملكية الفكرية منذ عصر الفراعنة

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، إنّ المصريين القدماء عرفوا حقوق الملكية الفكرية، بدءًا من المصنفات الأدبية إلى الاختراعات مرورا بالعلامات التجارية.

النصوص على جدران المعابد تميز الصناع والحرفيين

وأكد حجازي، لـ«الوطن»، أنّ مصر عرفت حقوق الملكية الفكرية منذ عصر الفراعنة، مشيرًا إلى أنّ النصوص المصرية القديمة المنقوشة على جدران المعابد تحوي العديد من العلامات التي تميز الصناع والحرفيين وهو ما أسس لنظام العلامات التجارية، وتشمل الملكية الفكرية مجموعة كبيرة وواسعة من الأعمال وتؤدي دورًا مهمًا في مناحي الحياة الثقافية والاقتصادية على حد سواء.

دور حيوي في تعزيز الابتكار والتنافسية

وأضاف حجازي، أنّ مختلف القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية اعترفت اعترافًا كاملًا بفضل الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنّ الملكية الفكرية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الابتكار والتنافسية في الأسواق، وحقوق الملكية الفكرية تمكن الشركات من حماية ابتكاراتها وإبداعاتها الفريدة، ما يشجع بدوره على المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير.

تعظيم الابتكارات

وأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، أن يمكن للشركات من خلال الملكية الفكرية أن تعظم من ابتكاراتها، وتميز نفسها عن منافسيها، وتقدم للمستهلكين المزيد من الخيارات للسلع والخدمات، وهو ما يعتبر في جوهره داعما للتنافسية.