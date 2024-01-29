مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعات.. أبرز فعاليات معرض الكتاب غدا

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن البرنامج الثقافي غدا، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، يشارك فيها مجموعة كبيرة من المبدعين من داخل مصر وخارجها.

ندوات القاعة الرئيسية

قاعة حسن سليم.. بلازا 1

الموسيقى والغناء في مصر القديمة د. خيري الملط - د. نيفين الملط- 12 ظهرا

يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا د. حسام عطا - د. شرين جالب - عبده الزراع- 2 ظهرا

دور الصحافة والعالم المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال «توثيق جرائم الحرب» أحمد الطاهري - النائب محمود بدر - د.محمود مسلم - السفيرة مشيرة خطاب - ناجي الناجي، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب- 4 مساء.

الشعر والشر في الشعرية العربية د. محمد بنيس- 6 مساء.

القاعة الدولية.. بلازا 2

د. سعيد المصري. د. عبد العزيز المسلم (الشارقة) د. نجيمة طاى (المغرب)- 12 ظهرا.

لقاء عن «الأدب والثقافة والهوية الفنزويلية»- أرنستو فيغاس (وزير ثقافة فنزويلا) 2.30 مساء.

محاضرة «كتابات بون فوسيه بين الباطنية الروحية والصوفية» لسعد القرش.. 4 مساء

ندوة المتحف القومى للحضارة المصرية – د. وليد قانوش – د. أحمد غنيم، د. فريد فاضل - 6 مساء.

ندوات الصالون الثقافي

قاعة بلازا 2.

مؤتمر الملكية الفكرية وأفاق الصناعات الثقافية – د. هشام لطفي يعقبه كلمة رئيس المؤتمر هيجاسوند رئيس الهيئة النرويجية للادارة ولحماية حقوق الاستنساخ.. 11 صباحا.

قاعة فكر وإبداع.. بلازا 1

ندوة حرب أكتوبر 1973 كيف حققت مصر الانتصار؟ يناقشه: د. خالد عكاشة - د. دلال محمود، لواء مجدي حجازي - لواء د. محمد قشقوش.- 12 ظهرا.

أعمال سنكسار هاين منيس يناقشه: أسامة جاد - محمد عيل إبراهيم- 2 مساء

على هامش ديوان ابن قزمان د. عبد العزيز الاهوانى إعداد: د. خيرى دومة يناقشه: د. أمين ميدان - د. محمد عليوة- 4 عصرا.

من 6 ليلة صنع الله فؤاد مرسى يناقشــه: د. حسام جايل - شوقي عبد الحميد

برنامج المؤسسات الثقافية

ندوة العلامة التجارية الجماعية كأداة للتنمية والحفاظ على التراث د. مروة زين العابدين - هبة السيد نصار . 12 ظهرا