نصائح مهمة لحماية حساباتك البنكية.. احذر شبكات الواي فاي المجانية

قال الخبير المصرفي الأستاذ هاني أبو الفتوح، إنه يجب استخدام كلمات مرور قوية لكل الحسابات البنكية؛ وتطبيقات الدفع الإلكترونية، وعدم استخدام كلمات سهلة، مشددًا على ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية أيضًا لحماية الحسابات البنكية وعدم تعرضها للقرصنة أو الاختراق.

الشركات تجري تعديلات وتسد الثغرات الأمنية

وأضاف الخبير المصرفي في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن هناك ضرورة لتحديث نظام التشغيل للهواتف كل ما كانت متاحة، لأن الشركات تُجري تعديلات وتسد الثغرات الأمنية بها.

احذر استخدام شبكات الواي فاي المجانية

ونصح الخبير المصرفي أيضًا بعدم استخدام شبكات الواي فاي المجانية لإجراء التحويلات البنكية أو عمليات الدفع، لأن القراصنة يمكنهم التسلل لها ورؤية كل الهواتف المتصلة عليها، والاستيلاء على كل البيانات الخاصة بهذه الهواتف، مشيرًا إلى ضرورة حفظ كلمة السر على الهاتف.