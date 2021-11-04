أسعار الكتب الإلكترونية لكلية التربية بجامعة المنيا وخطوات الدفع

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصة التعليمية، وإجراءات تحصيل مصروفات الكتاب الجامعي الإلكتروني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021-2022، وذلك لجميع التخصصات والفرق المختلفة.

خطوات التحصيل الإلكتروني للكتاب الجامعي

أولا: يحدد الطالب المبلغ المقابل لتخصصه وفرقته من الجدول، علما بأن المصروفات تختلف من تخصص إلى آخر ومن فرقة إلى أخرى بناء على عدد المقررات التي تم رفع كتب إلكترونية لها فقط.

ثانيا: دفع هذه المصروفات إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

1- دخول الطالب إلى خدمة التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا عبر الرابط التالي من (هنا).

2- اختيار خدمة مصروفات الكتاب الإلكتروني، وتسجيل الرقم القومي، لكي تظهر بيانات الطالب التي يجب عليه أن يراجعها ويتأكد من صحتها، وفي حال وجود خطأ عليه مراجعة شؤون الطلاب في ذلك، ثم استكمال بيانات الدفع الإلكتروني بإدخال قيمة المبلغ المحدد لتخصصه وفرقته.

3- تسليم إيصال الدفع (فوري) مع إيصال الرسوم الدراسية وصورة من بطاقة التطعيم إلى مكتب شؤون الطلاب.

4- استلام الكارنيه الجامعي، واسم المستخدم وكلمة المرور لبوابة المقررات الدراسية للجامعة.

أسعار الكتاب الإلكتروني لجميع الفرق والتخصصات بكلية التربية

1- اللغة العربية: سعر جميع الكتب للفرقة الأولي 380 جنيها، الثانية 440، الثالثة 420، الرابعة 430.

2- اللغة الإنجليزية: الأولي 240، الثانية 140، الثالثة 360، الرابعة 250.

3- اللغة الفرنسية: الأولي 450، الثانية 440، الثالثة 420، الرابعة 450.

4- التاريخ: الأولي 420، الثانية 440، الثالثة 360، الرابعة 430.

5- الجغرافيا: الأولي 450، الثانية 380، الثالثة 420، الرابعة 310.

6- التربية الخاصة: الأولي 420، الثانية 450، الثالثة 420، الرابعة 370.

7- علم النفس التربوي: الأولي 320، الثانية 380، الثالثة 420، الرابعة 310.

8- الرياضيات: الأولي 220، الثانية 190، الثالثة 90، الرابعة 130.

9- الكيمياء: الأولي 120، الثانية 240، الثالثة 220، الرابعة 130.

10- الفيزياء: الأولي 170، الثانية 180، الثالثة 160، الرابعة 180.

11- البيولوجي: الأولي 170، الثانية 300، الثالثة 180، الرابعة 250.

12- التعليم الزراعي: الأولي 240، الثانية 320.

13- التعليم الزراعي «إنتاج حيواني»: الثالثة 360.

14- التعليم الزراعي «إنتاج نباتي»: الثالثة 300، الرابعة 370.

15- التعليم الزراعي «صناعات غذائية»: الثالثة 180، الرابعة 230.

16- ت.ا لغة عربية: الأولي 340، الثانية 320، الثالثة 400، الرابعة 430.

17- ت.ا لغة إنجليزية: الأولي 270، الثانية 160، الثالثة 180، الرابعة 230.

18- ت.ا دراسات: الأولي 190، الثانية 310، الثالثة 300، الرابعة 310.

19- ت.ا علوم: الأولي 200، الثانية 320، الثالثة 180، الرابعة 300.

20- رياضيات إنجليزي: الأولي 120، الثانية 250، الثالثة 90، الرابعة 130.

21- كيمياء إنجليزي: الأولي 180، الثانية 200، الثالثة 80، الرابعة 190.

22- بيولوجي إنجليزي: الأولي 190، الثانية 240، الثالثة 180.

23- ت.ا علوم إنجليزي: الأولي 220، الثانية 220، الثالثة 120، الرابعة 300 جنيها.