«البنك الأهلي» يحصل على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية عبر المحمول ويطلق بطاقتي ائتمان جديدتين

نجح البنك الأهلى المصرى فى الحصول على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول Tap on phone، التى تهدف لإتاحة حلول دفع رقمية جديدة ومتطورة، وذلك كأول بنك فى مصر يحصل على تلك الرخصة.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك حريص على تطبيق أحدث معايير الجودة فى مجال جميع الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك لعملائه.

وأضاف، فى بيان، أن قدرة البنك على الحصول على تلك الرخصة تعد انعكاساً لدور البنك الرائد فى إتاحة جميع الخدمات الرقمية، ومنها المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يأتى كخطوة جديدة فى تنفيذ استراتيجية البنك المتنامية فى التحول الرقمى ودعم الشمول المالى، وتماشياً مع مبادرات البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.

وأضاف «عكاشة» أن البنك الأهلى المصـرى يستهدف إمداد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بوسائل دفع رقمية جديدة من أجل استقطاب فئات جديدة من العملاء لتلك الخدمات ودمجها بالقطاع المصرفى، بما يعكس استراتيجية البنك فى نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية تعزيزاً لتوجهات الدولة التى تستهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

من جانبها، أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك حصل على تلك الرخصة من البنك المركزى المصرى لأول مرة فى القطاع المصرفى فى مصر لإتاحة خدمات قبول الدفع الإلكترونى من خلال تطبيق الهاتف المحمول Mobile application Tap on phone، بهدف إتاحة السداد باستخدام جميع أنواع البطاقات من بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، بالإضافة إلى بطاقات ميزة الوطنية.

داليا الباز: الخدمة تتيح للتجار استخدام تطبيق الهاتف في جميع أنواع التحصيلات بدلاً من «pos»

وأكدت أن هذه الخدمة تتيح للتجار استخدام تطبيق الهاتف المحمول Tap on phone فى جميع أنواع التحصيلات المختلفة بديلاً عن استخدام نقاط البيع الإلكترونية POS التقليدية.

وأوضح كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن تلك الخدمة تستهدف شرائح كبيرة من العملاء، وكذا الشركات مختلفة الأنشطة مثل مندوبى توصيل الطلبات وشركات الشحن من مختلف أنحاء الجمهورية دون أى تعقيدات، حيث يسمح لهم باستخدام قنوات متعددة للمدفوعات الإلكترونية دون تلامس وبتكلفة أقل على الشركات تشجيعاً لها على استخدام القنوات المصرفية البديلة فى السداد.

وشدد على التزام البنك بأعلى معايير الأمان للحفاظ على بيانات العملاء بما يتوافق مع المعايير الدولية فى أمن المعلومات، وهو ما تم تطبيقه بفاعلية واستمرارية فى الامتثال لتلك المعايير، بما يعزز ثقة العملاء فى خدمات البنك الرقمية، مشيراً إلى أن تفاصيل الحصول على الخدمة سيتم الإعلان عنها فور إطلاقها بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أعلن البنك الأهلى المصرى عن إطلاق بطاقتى ائتمان جديدتين لشريحة كبار العملاء تحت مسمى بطاقة «Visa Infinite» و«Visa Signature»، وذلك بالتعاون مع شركة VISA، حيث تعدان من أحدث البطاقات الائتمانية التى يوفرها البنك لعملائه.

وقال البنك إن البطاقتين تتيحان للعملاء باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصاً لتلائم احتياجات وأنماط حياتهم، وهو ما يأتى توافقاً مع استراتيجية البنك فى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.

وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، سعى البنك الدائم إلى إثراء باقة منتجاته المصرفية وتوفير مزايا أكثر للعملاء، مضيفاً أن إطلاق البطاقتين يأتى ضمن استراتيجية البنك لتزويد العملاء بأحدث ما وصلت إليه المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى تضع العميل فى المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لجميع شرائح العملاء بأعلى جودة وكفاءة لتثرى تجربتهم المصرفية، وترسخ مكانة البنك الأهلى كشريك محورى للعملاء على المدى الطويل.

من جانبها، أكدت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، أن إطلاق بطاقتى Visa Infinite وVisa Signature يتيح تقديم باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصاً لفئة العملاء المستهدفين لتوفير تجربة مصرفية راقية وأكثر سهولة داخل مصر وخارجها، وذلك من خلال تزويدهم بباقة متنوعة من الحلول الائتمانية التى تلبى احتياجاتهم المالية من خلال أساليب سداد مرنة، مع إمكانية التمتع بخدمات أكثر من صالة انتظار بالمطارات المختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال والإرشاد على مدار الساعة، بالإضافة إلى عروض أخرى مميزة سواء فى حال السفر أو التسوق، بما يمنح حامل البطاقة قيمة مضافة عند كل تجربة.

وتتيح البطاقات لحاملها أيضاً الاستمتاع بمميزات أخرى، من بينها التأمين على السفر متعدد الرحلات، والحماية والضمان الممتد للمشتريات.

من جانبها، أعربت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر، عن اعتزازها بالعلاقة الراسخة بين شركة فيزا والبنك الأهلى المصرى، مؤكدة أن إطلاق بطاقتى ائتمان جديدتين لشريحة كبار العملاء بالبنك الأهلى المصرى يمثل تتويجاً لتلك العلاقة بين الشركة والبنك، مشيرة إلى سعى الشركة لتزويد البنك بأحدث ما وصل إليه نظام المدفوعات فى العالم، حيث صُممت البطاقتان خصيصاً لشريحة كبار العملاء بالبنك، الذين سيحظون بباقة شاملة من الخدمات والمزايا الحصرية التى تناسب اختياراتهم وأنماط حياتهم، وأوضحت التزام شركة فيزا، باعتبارها شريكاً معتمداً للبنك الأهلى، بتوفير أحدث ما وصلت إليه نظم الدفع الابتكارية لجميع شركائها بما يمكنهم من تعزيز عروضهم وباقة منتجاتهم لضمان رضا عملائهم بتجارب دفع سهلة وآمنة وبأعلى جودة وكفاءة.