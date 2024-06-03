عرض فيلم «معبر رفح» على شاشة قناة الوثائقية قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي «معبر رفح»، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية قريبًا.

تفاصيل فيلم معبر رفح

يوثق الفيلم قصة معبر رفح الذي شغل العالم كله؛ باعتباره الشاهد على قصص العابرين والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، وموقف الدولة المصرية الراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها.

يقدم الفيلم أيضًا قصة نشأة معبر رفح بين الأراضي المصرية والفلسطينية، وتاريخ ترسيم الحدود الشرقية لمصر، التي كانت- ولا تزال- شاهدةً على بطولات الجيش المصري في الدفاع عن الأراضي المصرية.

وتظهر خلال الفيلم شهادات حصرية لمواطنين فلسطينيين يكشفون جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ويردون على الأكاذيب الإسرائيلية التي تحاول التشكيك في نزاهة الموقف المصري.