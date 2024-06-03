أسعار الفراخ اليوم الاثنين 3-6-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضًا بعد ساعات قليلة من بداية اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق، وبورصة الدواجن، لتشهد الأسعار انخفاض بواقع جنيهين لسعر الكيلو، علمًا بأنّ الأسعار تختلف داخل البورصة وأسعار المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الاثنين 3-6-2024، وفق الأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، نحو 89 جنيه بعدما سجلت 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 102 بدلا من 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 بدلا من 129 جنيهًا للكيلو، حيث يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 132 و138 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 113 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم السبت 5 جنيهات.