«التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين بالمدارس اليابانية للخريجين الجدد

أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية عن حاجتها لمعلمين للعام الدراسي المقبل 2024-2025، موضحة أنه تمّ فتح باب التقدم من اليوم ولمدة 15 يومًا عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg/.

التقديم لوظائف المعلمين للمدارس اليابانية

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنَّ التقديم متاح لجميع التخصصات منها «اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ووظيفة إشراف طلابي واللغة الفرنسية ومواد أساسية للمرحلة الإعدادية»، وذلك على مستوى 51 مدرسة مصرية يابانية، مضيفة أنَّ باب التقدم متاح للجميع سواء من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من خارج الوزارة للخريجين الجدد.

جدير بالذكر أنَّه من مميزات العمل بالمدارس المصرية اليابانية أنَّه يتمّ تدريب المعلمين على النظام التعليم الياباني مع منح بعض البدلات مثل بدل انتقال.