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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-6-2024 بالأسواق قبل عيد الأضحى

كتب:

مارينا رؤوف
10:05 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
اللحوم - أرشيفية

اللحوم - أرشيفية

حققت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-6-2024 حالة من الاستقرار، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما صرحت به شعبة القصابين، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-6-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 3-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن: 410 جنيهات.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»:407 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: 331 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز: 382 جنيهًا.

- كيلو بتلو بعظم: 400 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: 393 جنيهًا.

- لحم كندوز «صغير»: 358 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري بين 280 حتى 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.