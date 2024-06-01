أسعار اللحوم اليوم السبت 1-6-2024 بالأسواق قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 1-6-2024 في مختلف الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار اللحوم بشكل يومي، خلال الفترة الحالية؛ من أجل التعرف على مستجدات أسعاره، وتختلف الأسعار قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وجاءت أسعار اللحوم اليوم، «سعر بيع للمستهلك» كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الضأن: 410 جنيهات.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»:407 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: 331 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز: 382 جنيهًا.

- كيلو بتلو بعظم: 400 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: 393 جنيهًا.

- لحم كندوز «صغير»: 358 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وفي السياق ذاته، أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المختلفة، وسجل كيلو الدواجن البيضاء 99 جنيهًا «سعر بيع للمستهلك»، أما سعر الدواجن البلدي فسجل 121 جنيهًا «سعر بيع للمستهلك».