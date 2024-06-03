«الصناعة»: صرف مستحقات 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنّ الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري، لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالي 7 مليار جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

إصدار شهادات لعدد 478 شركة بإجمالي 7 مليار جنيه

وقال وزير التجارة والصناعة، إنّ عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أنّ عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إنّ الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح صرفها في 27 يونيو المقبل، وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة دون توقف.