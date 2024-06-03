جامعة طنطا: انتظام الاختبارات الإلكترونية دون رصد أي مشكلات أو معوقات

أجرى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية بمركز الاختبارات الالكترونية بالمجمع الطبي، لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة، رافقه الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الاعصر عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الشيتينى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية.

رقمنة العملية التعليمية

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة سير العمل بلجان الامتحانات الإلكترونية، مشيدا بانتظام سير الاختبارات الإلكترونية دون رصد أي مشكلات أو معوقات، وباتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وقال «زكي»، إن الجامعة تستهدف تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية لجميع الطلاب بكليات الجامعة، كأحد أهم خطوات رقمنة العملية التعليمية، لتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب

وأشار إلى أن ادارة الجامعة تعمل بشكل دائم على رفع كفاء البنية التحتية والإلكترونية بالجامعة، مشيداً بتجهيزات مركز الاختبارات الالكترونية والمعرفية.

امتحانات كلية الصيدلة

جدير بالذكر أن اختبارات المستوى الثالث تجرى اليوم للبرنامج العام بمادة «كيمياء عقاقير 2» لـ350 طالبا، والمستوى الأول إكلينيكي في مادة «بيولوجيا الخلية» لـ50 طالبا، وذلك بكلية الصيدلة.