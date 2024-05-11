تنبيهات مهمة من «الجيزة» للطلاب بشأن إجابات امتحانات نهاية العام 2024

أصدرت محافظة الجيزة، مجموعة تنبيهات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشددة على الطلاب بضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش نهائياً للطلاب والملاحظين.

إلغاء الامتحان للطالب في هذه الحالة

وأكدت المحافظة، أن هذه الأدوات تُعتبر جريمة تُؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق، وتحريز الجهاز المستعمل في الغش وإلغاء الامتحان للطالب، موضحة أن الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة.

وشددت محافظة الجيزة، على ضرورة عدم كتابة أي معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كي لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

غرفة عمليات مركزية

ونوهت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى جميع الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وسط إجراءات وقائية مشددة.