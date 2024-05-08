رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ الجيزة: توفير سبل الراحة للطلاب في امتحانات نهاية العام

كتب:

سلامة عامر
12:20 م | الأربعاء 08 مايو 2024
محافظ الجيزة يتابع الامتحانات - أرشيفية

محافظ الجيزة يتابع الامتحانات - أرشيفية

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، في يومها الأول؛ إذ يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وطلاب الصف الأول الإعدادي، والأول الثانوي العام «عام ولغات»، الامتحانات خلال الفترة من اليوم وحتى 15 من الشهر ذاته.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

واطمأنَّ المحافظ على أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان، مؤكدًا توفير مديرية التربية والتعليم جميع سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

التيسير على الطلاب

ووجّه راشد، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات، والتيسير على الطلاب، كما شدد على التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات؛ لتوفيرالجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات، وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان، ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات، وحتى نهايتها.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول، مع المتابعة اليومية للعملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية.

اقرأ المزيد:

7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم.. اعرف التفاصيل

التخصصات المطلوبة لوظائف «التربية والتعليم» بمحافظات الوجه البحري

«التعليم»: أوراق أسئلة امتحانات النقل مؤمنة داخل غرفة مغلقة بالحديد

انطلاق امتحانات نهاية العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمنوفية

إجراءات احترازية داخل لجان امتحانات صفوف النقل.. منها منع الهاتف المحمول

انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل في 24 محافظة غدا

انطلاق امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في جميع المدارس

التعليم: الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

«تعليم الفيوم» تُنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات آخر العام
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.