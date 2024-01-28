«وقاية النباتات» يكثف حملات ميدانية لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية حملات متابعة ميدانية ومرور حقلي في محافظات دلتا وصعيد مصر، لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة، للحصول على محصول جيد وذو جودة عالية.

متابعة سلوك الآفات المختلفة

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، حرصهم على تفقد حقول المحاصيل الشتوية مثل القمح والفول البلدي والموز والبنجر والبصل والطماطم وغيرها، للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات، خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ، ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

حملات مرور مكثفة

وأضاف أن باحثي المعهد بمقره الرئيسي وفروعه يقومون بحملات مرور مكثفة في جميع المحافظات للاستماع للمزارعين للتوعية، وإعطاء أهم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلي والحد من فواتير الاستيراد.

وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه الباحثون في دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالآفات، ما يؤدي لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية والحفاظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.