قرار مهم من «التعليم» بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدرجة الفعلية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات والإجراءات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك بسبب وجود «الأعذار المرضية والقهرية للطالب أثناء الامتحان»، والأوراق المطلوب تسليمها.

الأعذار المرضية

في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء امتحان الثانوية العامة 2024 الدور الأول في كل المواد أو بعضها على ولي الأمر التقدم عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بالمستندات الآتية :-

- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالعاصمة الإدارية يفيد ب (قيد الطالب - رغبة ولي الأمر بتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجات الفعلية).

- تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد ومختومة من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضعا به المواد التي تغيب بها.

- بيان غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- صورة من رقم الجلوس وذلك حتى يتمكن من أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجات الفعلية.

الأعذار القهرية

- حالات الوفاة من الدرجة الأولى (أصل شهادة الوفاة).

- حالات الولادة ( تقدم شهادة الميلاد شهادة طبية مختومة من مستشفى عام).

- حالات تزامن موعد بطولة رياضية مع موعد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها يرفق مع المستندات المطلوبة أصل خطاب الاتحاد محدد به مواعيد البطولة - صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد) وبرفق مع الحالات السابقة المستندات الآتية:

- بیان غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- صورة من رقم الجلوس.

- التماس مقدم من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل الامتحانات لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

الأعذار المرضية للطالب أثناء تأديته الامتحان

- في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يعرض الطالب فورا على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية لعمل تقرير طبي يفيد بعدم قدرة الطالب استكمال الامتحان، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي وعلي ذلك يتقدم ولي الأمر بالمستندات، وهي:-

- تقرير معتمد من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية ومليت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف وموضح به تاريخ الامتحان وتوقيت الخروج من اللجنة.

- محضر اثبات حالة.

- صورة طبق الأصل من استمارة ٥ و ٦د من لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب التماس مقدم من ولى امر الطالب برغبته في تأجيل الامتحان المادة التي أصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

وطبقا لما سبق على الإدارات التعليمية التابعة الالتزام بالآتي:

- آخر موعد لتلقي هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة ويتم تسليمها الإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالعاصمة الإدارية (الحي الحكومي من خلال مندوب ولا يتم ارسالها بالبريد.

- موافاتنا بكشف بأسماء الطلاب الذين تقدموا لتأجيل أداء الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية موضحا به المادة المراد أداء الامتحان فها وسبب التأجيل وذلك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لكل طالب، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.