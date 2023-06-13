دار الإفتاء توضح حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى: لا يجوز للمضحي

تناولت دار الإفتاء المصرية في فتاواها المتعلقة بالأضحية وآدابها وشروطها، الحديث عن حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى للمضحي، وأكدت الدار أن من السنة المؤكدة في الإسلام عدم الأخذ من شعر المضحي أو أظافره شيئا، وأنه يجب على المسلمين الالتزام بذلك، ويتساءل الكثيرون عن حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى؟

حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى

وأجابت دار الإفتاء عن تساؤل ما حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى؟، مستندة في فتواها إلى الأحاديث الصحيحة التي تنص على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

ويسن للمضحي أو من يعلم أن غيره يضحي عنه عدم قص أو حلق شعر الرأس والبدن أو تقليم الأظافر منذ ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى الانتهاء من ذبح الأضحية، وذلك استنادا إلى الأحاديث الصحيحة المذكورة، ويأتي هذا التوجيه استنادا إلى حرص الإسلام على إظهار النعمة والحرمة في هذه الأيام العظيمة.

متى يجوز حلاقة الشعر؟

وفي إجابتها عن تساؤل ما حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى؟، قالت إنه يجوز للمضحي إزالة الشعر وتقليم الأظافر بعد الانتهاء من ذبح الأضحية، حيث يكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم، وفقًا لما أخرجه البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ».

أحاديث صحيحة تدل على جواز حلاقة الشعر

وقد ذكرت «الإفتاء» في فتواها أيضاً الأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز ذلك، منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها: «مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ».

ويجب على المسلمين الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية وآدابها، والتي تتضمن عدم الأخذ من شعر المضحي أو أظافره، وتقدير قيمة الذبيحة وتوزيعها على المحتاجين والفقراء، وذلك تعبيراً عن شكر الله على نعمه وتقرباً إليه.