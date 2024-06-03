جاستين تمبرليك يوقف حفله بعد تعرض أحد الحضور لأزمة صحية

أوقف المغني الأمريكي جاستن تمبرليك حفله الأخير المقام بجامعة تكساس في مدينة أوستن الأمريكية، الذي يقوم به ضمن جولته العنائية «Forget Tomorrow World Tour»، بعد ما وجد أحد حضور الحفل يعاني من حالة طبية طارئة ويحتاج إلى المساعدة.

اعتلى المغني وكاتب الأغاني المسرح، وأثناء أداء أغنيته المنفردة «Cry Me A River»، لاحظ تيمبرليك وجود معجب يعاني من مشكلة، حيث توقف وقتها عن الغناء صرخ مطالبًا بإشعال الأضواء، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

اعتذر جاستين تمبرليك للجمهور عن إيقاف العرض مؤقتا، قبل أن يشير إلى أحد المعجبين على بعد 5 صفوف من المسرح والذي يحتاج بشدة للمساعدة الطبية، وفي تلك الأثناء هرع رجال الأمن إلى الشخص ومساعدته، قائلا: «آسف للجميع.. ولكننا بحاجة إلى بعض المساعدة هنا على بعد خمسة صفوف تقريبًا».

تأتي هذه الجولة لدعم الألبوم المنفرد السادس لتمبرليك بعنوان «Everything I Thought It Was» والذي صدر في مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر الجولة الغنائية حتى ديسمبر المقبل.

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وانضم بذلك المغني الأمريكي إلى قائمة تضم عدد من النجوم الذين اضطروا إلى إيقاف عرضهم للمساعدة في الحالات الطبية الخطيرة، من بينهم آدم ساندلر ولويس توملينسون وجون ماير وتايلور سويفت الذين اضطروا إلى إيقاف العروض مؤقتًا لمساعدة المعجبين.