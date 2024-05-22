تايلور سويفت تثير غضب جماهير ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال.. ما القصة؟

مع اقتراب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2024، التي سيواجه خلالها ريال مدريد الإسباني نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أثار حفل للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، أزمة كبيرة بين جمهور الميرينجي، إذ يأتي الحفل قبل النهائي بيوم واحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ليحرم جمهور عملاق مدريد من الاستمتاع بنهائي الشامبيونزليج.

وتصاعدت بعض الدعوات من بين جمهور ومحبي المغنية الأمريكية، للمطالبة بتأجيل النهائي الذي ينتظره عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة في العالم، بينما تعالت الأصوات الرافضة لتلك الدعوات.

حفل تايلور سويفت

من تقاليد النادي الإسباني المُتبعة من عام 2014 أن يضع شاشات كبيرة في ملعب سانتياجو برنابيو لجماهيره ليتمكنوا من مشاهدة المباريات النهائية، وفي يومي 29 و30 مايو الجاري يستضيف معقل نادي ريال مدريد المغنية تايلور سويفت في حفلين تفتتح بهما الملعب بحلته الجديدة بعد أعمال الترميم والتجديد، الأمر الذي أثار غضب جماهير الملكي المترقب لنهائي دوري الأبطال المقرر إقامته يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي في لندن، وبحسب صحيفة «The sun» فإن سبب غضب الجماهير يتمثل في أن يوم 31 مايو سيتم تفكيك ديكورات المسرح الكبير وتركيب الشاشات العملاقة بمجهود مضاعف حتى يكون جاهزا لنقل المباراة المرتقبة ومن الوارد في هذه الحالة ألا تستقر في موضعها مثل كل سنة، وفي حال فوز ريال مدريد فإن جماهيره لن تتمكن من الاحتفال بطريقتها.

دعوات تأجيل المباراة النهائية

«هذه العجوز دائما ما تخرّب الرياضة» و«تلك الثلاثينية تريد حرماننا من النهائي حتى تغني للبيئة التي تلوثها كل عام»، وغيرها من التعليقات الغاضبة التي اشتعلت بها منصة «X» قبل ساعات من جانب جماهير النادي الملكي الرافضين للحفل، تحت هاشتاج «تايلور ليست أكبر من ريال مدريد»، الأمر الذي دفع جمهورها للمطالبة بتأجيل النهائي لأسبوع إضافي وهو ما سبق أن تقدم النادي الملكي بهذا الطلب قبل شهرين لإتاحة المزيد من الوقت للتحضير لحفل تايلور سويفت.