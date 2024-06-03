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«الحماية المدنية» بالإسكندرية تستقبل زيارة من طلاب المدرسة المصرية اليابانية

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الإثنين 03 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية عددًا من طلاب المدرسة المصرية اليابانية، حيث جرى الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم. 

وجرى إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها على الدور المنوط لإدارة الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها، والتي تشمل «الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات».

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ، وشرح  كيفية استخدامها، ومدى أهميتها في التعامل مع البلاغات.

 ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

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