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دراما المتحدة

الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق باخرة بالنيل في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:00 م | السبت 23 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق باخرة في النيل بمنطقة الجيزة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث، بأن الحريق التهم الطابق الأول من الباخرة.

وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي المركب، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

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