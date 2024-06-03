برلماني: التاريخ سيكتب موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية بحروف من ذهب

قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية تلعب دورًا مؤثرًا من أجل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التاريخ سوف يكتب بأحرف من دهب ما فعلته مصر بشأن دعم القضية الفلسطينية المتمثل في مواجهة تصفية القضية، ورفض التهجير فضلًا عن جهود مصر في الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار.

القضية الفلسطينية

وأشار القاضي، في بيان له، إلى أن الدولة المصرية لديها موقف صارم وواضح إزاء جميع المخططات التي تحاك ضد المنطقة وخاصة ضد فلسطين، مؤكدًا أن مصر موقفها ثابت وراسخ بشـأن القضية الفلسطينية ويعرف الجميع سواء القاصي أو الداني موقف مصر من القضية الفلسطينية، والمتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح أن استضافة القاهرة للاجتماع الثلاثي بشأن غزة والذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، جاء استكمالا للدور التاريخي الكبير لمصر وشعبها في دعم فلسطين، والعمل من أجل إنهاء معاناتهم للتوصل لاتفاق هدنة مستدامم لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد، أن مصر مستمرة في تم إدخال المساعدات الإنسانية، وتتمسك بتوفير كافة الدعم لمواطنى القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة، كما أن القيادة السياسية تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.