المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية.. اعرف الشروط

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، شروط التقديم في وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، إذ جرى فتح باب التقدم اليوم، ولمدة 15 يوما.

وأوضحت الوزارة أن التقديم للوظائف من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg.

الشروط والأحكام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الشروط والأحكام الخاصة للمتقدمين لوظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية، وهي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال، بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية وMath & Science، ولا بد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم من وزارة التعليم خبرة مثبته في مجال التدريس، أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية، بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول، للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لدى المتقدم من خارج الوزارة خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية، وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، على أن تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة

- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه «اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه، موضحا به اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإليكتروني).

أما عن مستندات العاملين بوزارة التربية والتعليم، فهي:

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاء التقرير كفاية بدرجة ممتاز عن اخر عامين.

- التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن، أو بنظام المأمورية بعد توقيع خطاب إلتزام مع شركة الإدارة.

- مفردات مرتب حديثة (شهر بحد أقصى)، يجب تقديم نسخة أصلية، أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم، إذ بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر حفظ، وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح» يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم، وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة يستبعد نهائيا، لتتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب.