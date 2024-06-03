موسكو تحذر واشنطن من عواقب استخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية لضرب بلادها

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الولايات المتحدة الأمريكية من السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب العمق الروسي، قائلًا إن واشنطن قد تواجه عواقب مميتة في حال تجاهلت تحذيرات موسكو.

وجاء تحذير «ريابكوف» تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، بالموافقة على استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا.

ريابكوف يحذر

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: «أود أن أحذر الزعماء الأمريكيين من الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، ولأسباب غير معروفة، يقللون من خطورة الرفض الذي قد يتلقونه»، بحسب وكالة «رويترز».

فلاديمير بوتين: حول حلف الناتو تلعب بالنار

كما أشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تلعب بالنار وتخاطر بصراع عالمي أعمق، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد الخطير.

نائب وزير الخارجية الروسية: مسؤولون أمريكا يقضون وقتهم في ألعاب الفيديو

وأضاف: «أحث هذه الشخصيات (يقصد في الولايات المتحدة)، على قضاء بعض وقتهم، الذي يبدو أنهم يقضونه في نوع من ألعاب الفيديو، بالنظر إلى خفة أسلوبهم، في دراسة ما قاله بوتين بالتفصيل»، مشيرًا إلى أن «بوتين» وجه تحذيرًا مهما للغاية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية.