يوم للموضة المحتشمة في روسيا.. عروض أزياء تناسب المحجّبات

تحت عنوان «روسيا- العالم الإسلامي»، نظّم مجلس الأزياء الروسي يومًا خاصًا بالموضة المحتشمة المناسبة للمحجبات، وذلك ضمن المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر الذي انطلق في مدينة «كازان» على بعد حوالي 820 كيلومترًا عن العاصمة موسكو، فيما اعتبره الكثيرون احترامًا للاختلاف والتنوع.

عرض أزياء من نوع مختلف

المصممون من مختلف أنحاء العالم يتنافسون على تقديم جديدهم في مجال الأناقة المحتشمة التي تعتمدها ملايين النساء عالميًا، وبحسب تقرير نشره موقع «profile news»، استوحت كل علامة تجارية مشاركة في الحدث الإلهامَ من تراث وثقافة بلدها، إذ قامت بتزويد تصاميمها بتفاصيل وألوان وأنسجة فريدة، أظهرت جوهر وتاريخ الموضة المحتشمة من مختلف الدول منها الأوروبية مثل فرنسا، ومنها الآسيوية مثل روسيا وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.

تنوع التراث الثقافي

من الشرق الأوسط شاركت بعض العلامات التجارية وتحديدًا من الإمارات في العروض بمجموعة من العبايات الشرقية المناسبة للعرائس، كما قدمت المصممة ثريا العوضي تشكيلة من العبايات الزاهية بألوانها وطبعاتها الفريدة، مزينة بأكسسوارات الرأس المميزة، مما أضفى لمسة عصرية ومبتكرة على الأزياء المحتشمة المعروضة، إضافةً إلى ما قدمته علامة «مونيكا جوفري» الإندونيسية من تصاميم تميزت بألوانها المحايدة، مرفقة بأغطية الرأس الأنيقة، كذلك بدا عرض الأزياء السينغالي مفعمًا بالحيوية، من خلال الألوان التي استخدمها.

أمّا علامة «Dalinda Paris» الفرنسية قدمت بإدارة المصممة التونسية داليندا جول، مجموعة من التصاميم التي جمعت بين العناصر التراثية والطابع العصري، متميزةً بإطلالات مفعمة بالألوان والزخارف الذهبية.