محافظ المنيا: استمرار فعاليات حملة «حقك تنظمي» حتى الخميس المقبل

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة وذلك حتى 6 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين، بما يعزز صحة الأم والطفل، ويرفع وعي المجتمع، و تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها بالمجان.

استمرار فعاليات حقك تنظمي حتى 6 يونيو

أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المرحلة الثانية من أعمال الحملة تستمر حتى 6 يونيو في إدارات المنيا، وأبوقرقاص، ومطاي، ومغاغة.

توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وأشار «حسنين» إلى أن تلك الفعاليات تقدم خدمات الكشف، إضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وكذلك خدمات المشورة والتثقيف الصحي دون مقابل مادي، بما يعزز من صحة الأسرة والمجتمع.