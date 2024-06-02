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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في مركز بني مزار غدا

كتب:

اسلام فهمي
08:12 م | الأحد 02 يونيو 2024
قافلة طبية ضمن مبادرة " حياة كريمة"

قافلة طبية ضمن مبادرة " حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الفرجاني بمركز بنى مزار، على مدار يومين متتاليين 3 و4 يونيو الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

 

توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة

وأشار «حسنين» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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