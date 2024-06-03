استعدادات مكثفة من «مياه المنيا» لاحتفالية دير السيدة العذراء بمركز سمالوط

صرح المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأن الشركة استعدت لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لزائري مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط بالمنيا، والذي يبلغ عدد زواره حوالي 2 مليون زائر.

وأوضح في بيان: يتم تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للزائرين حيث ستقوم شركة مياه المنيا بتوفير سيارات الكسح وسيارات المياه النقية على مدار 24 ساعة، وكذلك القيام بحل شكاوى الزائرين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة طوال فترة الاحتفالية والتي ستبدأ من 5 يونيو ولمدة أسبوع.

تعقيم وتطهير عدد 21 من خزانات المياه

وقامت إدارة غسيل وتطهير الخزانات والتابعة لقطاع المعامل ومراقبة الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بتعقيم وتطهير عدد 21 من خزانات المياه بالقرية وذلك لضمان جودة وسلامة ومأمونية المياه طوال فترة الاحتفالية إذ أنها حاصلة على ترخيص من الصحة للقيام بأعمال التطهير، وأن الشركة ملزمة بأعمال التطهير طبقا لمواصفات وزارة الصحة وفي حضور مراقب الصحة والذي يقوم باعتماد أعمال التطهير.

العمل على الحفاظ على جودة المياه والصحة العامة

كما أن العاملين بالإدارة حاصلين على شهادات صحية من وزارة الصحة بممارسة أعمال التطهير، وتهيب الشركة بالمواطنين بضرورة الإسراع بتطهير الخزانات من خلال الشركة كجهة معتمدة من وزارة الصحة بالمحافظة للقيام بأعمال التطهير، وذلك للحفاظ على جودة المياه والصحة العامة.