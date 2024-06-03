اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 82.5%

اعتمدت، منذ قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 3023- 2024، بنسبة نجاح 82.5%.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية في البحيرة

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالبا وطالبة، حضر منهم 2692 طالبا وطالبة، ونجح منهم 2115، بنسبة نجاح 78.57%.

كما تم اعتماد الشهادة الإعدادية في البحيرة للصم، وبلغ عدد المتقدمين 56 طالبا، حضر منهم 54، ونجح 51، بنسبة 94.4، وكذلك نتيجة الإعدادية للمكفوفين، حيث حضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 100%.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لشهادة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة تمت بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191 طالبا وطالبة، حضر منهم 110239، ونجح منهم 90551، بنسبة 82.5%.