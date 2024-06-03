محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.28%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي، إذ تقدم للامتحان 56 ألفًا و765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49 ألفًا و138 طالبًا وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و482 طالبًا وطالبة.

اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر الصابر، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتلمذة الصناعية، وذلك في حضور سليمان محمد علي رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة أ، هشام سالم سالم رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة ب.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للطلاب

وتقدم المحافظ بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدًا أنّ الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أنّ يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.