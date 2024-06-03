اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في دمياط بنسبة نجاح 85.8%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024 العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في دمياط

وبحسب بيان محافظة دمياط، تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية وهي مرحلة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 31912 طالبًا، حضر منهم 31377 طالبًا، ونجح منهم 26936 طالبًا، بمعدلات نجاح بلغت 85.8%، كما تقدم لامتحانات القسم المهني 532 طالبًا حضر منهم 503 طلاب ونجح 439 طالبًا، بنسبة نجاح 87.2% وبنسب نجاح 100% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهاني للطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

الاتصال بأوائل الشهادة الإعدادية 2024 في دمياط

وحرصت المحافظ على التواصل هاتفيا مع الطالبة مي محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية، الحاصلة على المركز الأول، والطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين أحمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث، وقدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم معربة عن خالص أمنياتها لهم بدوام التوفيق.