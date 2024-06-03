ظهرت الآن برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

يمكن لطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وذلك بعد اعتمادها اليوم من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط برقم الجلوس

وأتاحت محافظة دمياط رابطا يمكن من خلاله بالاسم أو رقم الجلوس الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، من خلال الدخول على الرابط من هنــــــا، وتنزيل الملف المرفق، والبحث علي نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

وبحسب بيان محافظة دمياط، تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي 31912 طالبًا وطالبة، حضر منهم 31377 طالبًا، ونجح منهم 26936 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 85.8%. وفي القسم المهني، تقدم للامتحانات 532 طالبًا وطالبة، حضر منهم 503 طالب، ونجح 439 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 87.2%. أما امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، فقد حققت نسب نجاح 100%.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بأصدق التهاني للطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والنجاح.