ظهرت الآن.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف 

اعتمد محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28% لطلاب النظامي، وكذلك ترتيب العشر الأوائل على مستوى المحافظة.

أسماء أوائل الشهادة الاعدادية فى محافظة بني سويف 2024

وضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الاعدادية نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 طبقا للترتيب الذي أعدته مديرية التربية والتعليم في بني سويف كالتالي:

المركز الأول: نورهان جمال ربيع محمد، مدرسة الشهيد سليم يونس حباسي/سمسطا، 280 درجة.

المركز الثاني: سلمى أشرف أحمد حامد، مدرسة المستقبل الرسمية لغات/بني سويف، 279.75 درجة

المركز الثالث: شهد شمس الدين رشاد صديق، مدرسة ميدوم الإعدادية بنات/ الواسطى، 279.50 درجة

المركز الرابع: مودة رمضان مرجاوي محمد، مدرسة ميدوم الإعدادية بنات/ الواسطى، 279.50 درجة.

المركز الخامس: عبد الله محمد حلمي عبد الحليم، الشهيد إسماعيل أحمد عيد ع /بني سويف، 279.50 درجة.

المركز السادس: لُجينة محمد عمر أحمد، مدرسة الرياض الإعدادية بنات/ ناصر، 279.50 درجة

المركز السابع: محمد محمد عبد التواب، مدرسة الحمًام الإعدادية المشتركة/ ناصر، 279.50 درجة

المركز الثامن: جنا أبو الخير محمد علي، الشهيد مؤمن عياد الإعدادية المشتركة/ بني سويف، 279.25 درجة

المركز التاسع: يوسف عماد صمويل نونان، بوش القديمة الإعدادية بنين / ناصر، 279.25 درجة.

المركز العاشر: حبيبة عاطف سيد عبد العزيز، الشهيد سالم شعبان الإعدادية بنات/ ناصر، 279.25 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى بني سويف 2024

وتُتيح « الوطن» نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية العام للعام الدراسي 2024/2023 بالأسم ورقم الجلوس، حيث يمكن الاستعلام على النتيجة من هنا.