سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري؛ إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي، نحو 47.21 جنيه للبيع، و47.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك مصر، نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك الاستثمار العربي، نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم، إلى 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم، نحو 47.15 جنيه للبيع، و47.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وثبت سعر الدولار اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 47.47 جنيه للبيع، و47.37 جنيه للشراء.