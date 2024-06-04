بايدن يكشف عن رسالة تلقاها من هنري كيسنجر قبل وفاته بـ10 أيام

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رسالة تلقاها من وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر قبل وفاته بـ10 أيام فقط، تحدث فيها عن التهديد الأوروبي والعلاقات بين حلف الناتو وروسيا.

وجاء حديث «بايدن» عن رسالة «كيسنجر» ردًا على سؤال خلال حوار له مع مجلة «تايم» الأمريكية، عن نهج السياسة الخارجية الذي سيتبعه في حال فوزه بولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

مضمون رسالة كيسنجر

وكانت رسالة هنري كيسنجر قبل وفاته بـ10 أيام، أي في شهر نوفمبر في العام الماضي 2023: «لا تنظر أوروبا فوق كتفها خوفًا مما قد تفعله في نفسها وما قد تفعله روسيا حتى الآن، لا يمكنك السماح لهذا التغيير»، في إشارة إلى التغيير الكبير الذي يمكن أن يضرب القارة الأوروبية بسبب التهديدات الروسية المستمرة.

رسالة «كيسينجر» تعبر عن مدى خوف أوروبا من اشتعال الحرب، والتعبير بلفظ «لم تنظر أوروبا فوق كتفها خوفًا»، تشير إلى النظرة الأوروبية الخائفة من فوق الكتف.

بايدن: لا يمكن أن نسمح للناتو بالفشل

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرارات التي سيتخذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، ستحدد مستقبل أوروبا لفترة طويلة قادمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه أن يسمح لحلف «الناتو» بالفشل، لذلك يدعمه سياسيًا واقتصاديًا، وعسكريًا.