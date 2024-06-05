«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في البحر الأحمر اليوم

شهدت القرى المصرية الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، طفرة حضارية غير مسبوقة، وذلك بفضل الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا، فتنظم العديد من المبادرات المختلفة التي تساهم في توفير الخدمات التي يحتاج لها الأهالي، فضلا عن المشروعات المختلفة التي تنشئها في القرى للارتقاء بها.

قوافل حياة كريمة الطبية

ولم تغفل مؤسسة حياة كريمة أهمية الجانب الطبي في الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، فعملت على توفير الخدمات الطبية اللازمة بجودة عالية، من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في القرى المحرومة إلى جانب تدشين قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى والنجوع المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للأكثر احتياجا.

وتطلق المبادرة اليوم، قافلة طبية في محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزرارة الصحة والسكان، وتتواجد القافلة بالتحديد في قريتي أبرق ورأس حدربة في مدينة شلاتين، من أجل تقديم الخدمة الطبية المتميزة للأهالي الأكثر احتياجا بالقرى وبشكل مجاني.

التخصصات الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم في قرى شلاتين، العديد من التخصصات الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة، ومن تلك التخصصات:

- الأطفال

- النساء والولادة

- الأنف والأذن

- خدمات تنظيم الأسرة

- الباطنة

- العظام

- التحاليل الطبية

- الأشعة

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تواجد صيدالية علاجية مع القافلة، تضم جميع أنواع العلاج المختلفة، والتي يتم صرفها بشكل مجاني للأهالي والأسر الأكثر احتياجا بهدف التخفيف عنهم، أما عن الحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو رعاية طبية خاصة، يجرى نقلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج اللازم بالمجان.