«حياة كريمة»: نستهدف دعم 100 ألف طالب ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام»

قالت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي في مؤسسة حياة كريمة، إنّ مشروعات وأعمال مؤسسة حياة كريمة بإدارة التعليم، نابعة من رؤية مصر عام 2030، موضحة أنّ مبادرة «تقدر في 10 أيام» بدأت العام الماضي، بهدف مساعدة طلاب الثانوية العامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير جودة تدريس عالية بشكل متساوٍ ومتكافئ.

مبادرة «تقدر في 10 أيام»

وأضافت «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ المبادرة بدأت العام الماضي قبلامتحانات الثانوية العامة بـ10 أيام، ووفرت مراجعات في جميع المواد الدراسية، وردود فعل الطلاب كانت جيدة جدا، مشيرة إلى أنّ 88 ألف طالب استفاد من المبادرة العام الماضي.

وأشارت إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة قررت زيادة الدعم الدراسي هذا العام، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية من خلال ضخ المراجعات والدروس الأكاديمية مجانا، مؤكدة أنّ مؤسسة حياة كريمة تستهدف 100 ألف طالب هذا العام.