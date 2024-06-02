طلاب «حياة كريمة» ومنسق مؤسستها بالبحيرة يشيدون بمبادرة «تقدر في 10 أيام»

واصلت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «تقدر في 10 أيام»، بالتعاون مع مؤسسة «فودافون- مصر» لتنمية المجتمع، وبرعاية من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة «فاهم»، بهدف توصيل الدعم والمراجعة الشاملة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية.

الدعم النفسي لتقليل توتر الامتحانات

ووفقا لتقرير أعدته شاشة «الحياة»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، فإن هذا العام حرصت المبادرة على التواجد بمحافظة البحيرة مركز دمنهور، مع المراجعة الشاملة في مادة اللغة الإنجليزية، والدعم النفسي لتقليل توتر الامتحانات، وهو ما أشاد به الطلاب المستفيدون من مبادرة «حياة كريمة»، خاصة محاضرات التنمية البشرية لتهيئة النفسية قبل دخول الامتحانات، وجميعها بالمجان.

حرص المبادرة على اختيار متخصصين وخبراء في كل المواد

كما التقت كاميرا «الحياة اليوم» بالعديد من الطلاب والمسؤولين عن المبادرة في استطلاع عام لآرائهم، لتؤكد الدكتورة نهى الوسيمي، منسق مؤسسة حياة كريمة بـ البحيرة، حرص المبادرة على اختيار متخصصين وخبراء في كل المواد لتقديم محتوى علمي للطلاب غاية في الإفادة، بجانب حل نماذج الامتحانات.