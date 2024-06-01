«حياة كريمة» تشارك في مؤتمر تحالفات وشراكات بجامعة عين شمس

شاركت مؤسسة حياة كريمة في مؤتمر «تحالفات وشراكات»، الذي نظمته جامعة عين شمس، بجلسة بعنوان «الشراكات مع المنظمات غير الحكومية».

خطة حياة كريمة لدعم الشباب

أشارت «حياة كريمة»، إلى استعراض جهود المؤسسة خلال المؤتمر، خاصة في محور الشباب، بالتعاون مع جامعة عين شمس وخطة دعم الشباب، وأهمية الشراكات في تحقيق أهدافنا.

دعم الشباب

أكدت المؤسسة أن اللقاء كان مثمر، لافتة إلى استكمال مشوارها، بالتعاون مع شركائها لدعم الشباب وتطوير مجتمعاتنا.