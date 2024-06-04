بعد وفاتها اليوم.. 5 معلومات عن شقيقة الدكتور أحمد زويل

رحلت عن عالمنا اليوم، السيدة سهام زويل، شقيقة الدكتور والعالم المصري الراحل أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.

وأعلنت شقيقتها الدكتورة نانا زويل عن وفاتها اليوم الثلاثاء عبر منشور على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب».

ونعت الدكتورة نانا زويل وفاة شقيقتها السيدة سهام حسن أحمد زويل مدونة «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».

وأضافت في منشورها عبر «واتساب»:«إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي السيدة سهام حسن أحمد زويل..أسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولي وللعائلة الصبر والسلوان..تقبل الله منا ومنكم سائر الدعاء».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن السيدة سهام زويل عقب وفاتها اليوم.

ـ عملت كـ موجهة سابقة بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

ـ تزوجت من مدير سابق بديوان وزارة التربية والتعليم.

ـ زوجها يدعى «السيد راجح».

ـ كرست وقتها ومجهوداتها في عملها في مجال التدريس حتى بلغت سن التقاعد.

ـ كانت تفضل الابتعاد عن الأضواء ووسائل الإعلام.

وجرت صلاة جنازة السيدة سهام زويل عقب صلاة الظهر بمسجد سيدي إبراهيم، والعزاء بالسرادق المقام بالميدان الإبراهيمي.

من جانبه، نعى محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، شقيقة العالم الدكتور أحمد زويل، وقدم للأسرة أحر التعازي والمواساة لـ نانا زويل، الشقيقة الثالثة، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.