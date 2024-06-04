نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على البوابة الإلكترونية

يترقب آلاف الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية، والمقرر أن يتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عقب انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة، وذلك بعدما انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري يوم 22 مايو الماضي.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلًا عن خطوات الحصول على النتيجة، وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان سابق له استمرار أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها من شيخ الأزهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ويتيح قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفتها بسهولة ويسر، عبر إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط «هنا». الضغط على عبارة «خدمات الأزهر الشريف». اختيار «نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني». إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة. الضغط على عبارة «عرض النتيجة» والانتظار قليلًا حتى ظهور النتيجة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الأزهرية 2024

وفيما يخص توزيع درجات نتيجة الشهادة الأزهرية 2024 بحسب قطاع المعاهد الأزهرية، فإنّ مجموع الشهادة الإعدادية يبلغ نحو 490 درجة يأتي توزيعها كالآتي:

100 درجة لمادة أصول الدين.

100 درجة لمادة اللغة العربية.

60 درجة لمادة الرياضيات.

50 درجة لمادة الفقه.

40 درجة لمادة القرآن الكريم.

40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

40 درجة لمادة العلوم.